«Я очень мнительный человек»: Люся Чеботина заговорила о своей новой фобии

Певица Люся Чеботина высказалась против создания фейковых видеороликов с помощью нейросетей, на которых происходят аварии и есть пострадавшие.

Исполнительница хита «Солнце Монако» назвала себя впечатлительным человеком, поэтому ее пугает искусственный интеллект.

«Я очень мнительный человек. Я безумно переживаю, когда мне попадаются какие-то видео с искусственным интеллектом, когда кто-то где-то падает, какая-то происходит авария», — сказала Люся Пятому каналу.

Певица призвала россиян перестать генерировать ролики с шок-контентом, так как люди получают стресс.

«Такие видео действительно могут ранить и добавить плюс одну фобию», - заключила Чеботина.

Ранее Люся Чеботина решила не продолжать конфликт с Сергеем Соседовым, заявившим, что ей «не место на сцене». Исполнительница поверила словам музыкального критика, который заверил, что не называл ее творчество «сплошной серостью и пошлостью».