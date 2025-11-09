«Абсолютно шикарно»: Люся Чеботина высказалась о Соседове после конфликта

Певица Люся Чеботина решила не продолжать конфликт с музыкальным критиком Сергеем Соседовым, заявившим, что ей «не место на сцене».

Исполнительница хита «Солнце Монако» поверила словам Соседова, который заверил, что не называл ее творчество «сплошной серостью и пошлостью».

«Абсолютно шикарно. Прекрасные, творческие, талантливые ребята. Я слышала, что Сергей объявил, что, оказывается, он такого не говорил. С учетом такого заявления, я теперь подозреваю, что и Илья Резник, скорее всего, тоже такое не говорил», — приводит Super.ru слова Люси.

Напомним, Соседов заявил, что в певице нет ничего «цепляющего». В ответ артистка призвала критика протереть очки и прекратить упоминать ее имя. Чеботина выразила уверенность, что своими словами Соседов «закопал» себя и доказал непрофессионализм. Однако позже Соседов заявил, что все эти фразы — вымысел журналистов, и он никогда не давал подобных комментариев.

Кроме того, Люся Чеботина угодила в скандал после концерта Ильи Резника. Поэт признался, что ему не понравился образ певицы и просил ее переодеться, но та отказалась. Также Резник подчеркнул, что Люся нарушила дресс-код.

Ранее Люсю Чеботину заподозрили в организации конфликта с Сергеем Соседовым ради поднятия своих рейтингов. Якобы певица сама попросила критика высказаться о ее творчестве.