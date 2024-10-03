«Я очень люблю Пашу»: Эвелина Бледанс вмешалась в конфликт Прилучного и Муцениеце

Телеведущая Эвелина Бледанс вмешалась в конфликт актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, которые после развода погрязли в судах из-за детей. Она выразила уверенность, что нельзя навсегда забирать ребенка от матери.

По мнению Бледанс, в итоге суд вынесет единственное правильное и справедливое решение. Она назвала Муцениеце и Прилучного отличными родителями, которые способны воспитать достойных наследников.

«Дети должны общаться и с мамой, и с папой. Пусть дети видят всех», – сказала Эвелина в беседе с The Voice.

Она добавила, что отдавать детей на воспитание Прилучному будет ошибкой, так как они должны быть с матерью.

«Я думаю, что никто ему ребенка, во-первых, не отдаст. Во-вторых, нельзя так категорично делить детей. Я очень люблю Пашу, но забирать ребенка нельзя от матери естественно», – заключила Бледанс.

2 октября Павел Прилучный и Агата Муцениеце лично присутствовали на заседании суда по делу об опеке над общими детьми. Бывшие супруги провели в суде более пяти часов. Агата вышла из здания суда в подавленном состоянии, молча села в автомобиль и уехала. При этом Павел был оптимистичен и с радостью дал комментарий журналистам.