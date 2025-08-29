«Я очень люблю»: актер Павел Деревянко рассказал о необычной домашней коллекции

На этой неделе на Патриарших прудах в Москве прошел первый в России аукцион кинорекцизита, ведущим которого стал актер Павел Деревянко. Корреспонденту Пятого канала удалось пообщаться с артистом.

В беседе с изданием актер признался, что ему очень нравится холодное оружие. У него дома есть целая коллекция из нескольких предметов данной категории.

«У меня есть дома холодное оружие. А я люблю очень, я обожаю холодное оружие», — поделился Павел.

Он также признался, что его фаворитом является японский меч катана. По его словам, раньше коллекция была больше, однако некоторые клинки ему пришлось раздать.

«Начинал когда-то коллекционировать, потом все раздал, потом что-то снова купил, какие-то кортики Великой Отечественной войны», — вспомнил актер.

