«Кормушка захлопнулась»: Павел Деревянко осознал, что останется без денег

Актер Павел Деревянко признался на видео, что находится в шоке из-за грядущего запрета на рекламу в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он осознал, что в скором времени останется без внушительной части доходов.

Ролик с Деревянко опубликовал Telegram-канал Звездная пыль. На видео Павел рассказал своей собеседнице, что уже с 1 сентября за рекламу в запрещенной сети будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей.

«Ну все, Павлик, кормушка захлопнулась», — ответила спутница актера.

Затем Деревянко попросил подписчиков, чтобы они рассказали ему об этом запрете поподробнее. В конце видео, несмотря на испуганное выражение лица в начале ролика, актер вместе со своей спутницей приободрился и даже пошутил на эту тему.

Ранее сообщалось, что долги компании Павла Деревянко выросли. Сумма достигла 697 тысяч рублей.

