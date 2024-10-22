«Я очень хочу сына»: рассекретившая роман Ксения Бородина сделала заявление о третьей беременности

Телеведущая Ксения Бородина, рассекретившая новый роман этим летом, сделала неожиданное заявление о личной жизни. В беседе с Super.ru знаменитость призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.

Накануне экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым посетила премьеру сериала «Лихие» режиссера Юрия Быкова. Ожидается, что лента, основанная на реальных событиях, понравится поклонникам нашумевшего сериала «Слово пацана». В разговоре с журналистами 41-летняя Ксения Бородина рассказала о воспитании детей и призналась, что думает о пополнении в семье.

По словам знаменитости, она помнит себя в «лихие» 90-е. Ксения Бородина отметила, что придерживается строгости в воспитании дочерей, но ей удается контролировать себя.

«Я мама из 90-х. Только психология мне помогает как-то сдерживать себя. Потому что это строгое воспитание, оно есть во мне», — поделилась телеведущая.

Ксения Бородина также высказалась о рождении еще одного ребенка. Экс-ведущая «Дома-2» заявила, что мечтает о сыне.

«Да, конечно. Я очень хочу сына», — призналась Ксения Бородина.

Напомним, у знаменитости есть двое детей от предыдущих отношений: 15-летняя Маруся от союза с бизнесменом Юрием Будаговым и 8-летняя Теона от брака с предпринимателем Курбаном Омаровым. Летом Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Избранник телеведущей нашел общий язык с ее дочерьми и сам является отцом.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина призвала подписчиков не лезть с предсказаниями о ее личной жизни.