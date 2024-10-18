«Вам какое дело?!»: Бородина отреагировала на советы не заходить далеко в отношениях с Сердюковым

Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на советы поклонников не заходить далеко в отношения с новым бойфрендом Николаем Сердюковым. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«У вас своя программа, но я к вашим мужьям лезу с советами? В вашей семейной жизни участвую? Вы пока сами совет не спросите, я ничего не говорю. Более того, ни одна моя подруга, кто со мной годами, слова плохого не сказала про эти отношения, подруги, которые лично со мной прошли все на свете! Вам какое дело?!», - высказалась артистка.

Знаменитость уточнила, что никто из ее подписчиков не знает подробностей ее отношений, поэтому не может давать советы. Она также отметила, что даже если ее отношения с Сердюковым закончатся, это не должно беспокоить ее поклонников.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой роман с Николаем Сердюковым летом текущего года. У телеведущей также есть двое детей от предыдущих отношений: 15-летняя Маруся от брака с бизнесменом Юрием Будаговым и 8-летняя Теона от брака с предпринимателем Курбаном Омаровым.

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