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15:16, 25 декабря 2023
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«Я очень хочу любви»: Ольга Бузова заявила о желании создать семью

Певица Ольга Бузова выразила желание создать собственную семью.

«Я очень хочу любви»: Ольга Бузова заявила о желании создать семью

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что хочет создать собственную семью. Ее слова приводит aif.ru.

«Я очень хочу любви. Она у меня есть. Это люди, сцена, моя любимая профессия, друзья. Но я хочу, безусловно, еще свою любовь, свою семью», - заявила артистка.

Бузова подчеркнула, что рассчитывает, что подобный период в ее жизни рано или поздно настанет. При этом она уточнила, что не намерена писать кому-либо в Новый год, поскольку будет занята работой. Однако поклонникам звезда посоветовала ничего не бояться и не сомневаться.

«Ребят, хотите писать - пишите, хотите звонить бывшим - звоните, хотите сказать “я тебя люблю” – говорите», - обратилась к фанатам певица.

Стоит отметить, что Бузова была в браке лишь однажды: с 2012-го по 2016 год артистка была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2019 году певица начала встречаться с блогером Давидом Манукяном, однако в начале 2021 года пара также рассталась.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что будет на ее новогоднем столе.

Источник:aif.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ольга Бузова
семья
брак
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