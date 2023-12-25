«Все, к чему нас приучали в детстве»: Бузова рассказала, что будет на ее новогоднем столе

Певица Ольга Бузова призналась, что до сих пор отмечает Новый год точно так же, как в детстве. Телеведущая перечислила блюда, которые обязательно будут на ее праздничном столе.

Бузова любит встречать Новый год в классическом варианте, как в детстве. В родительском доме звезды пахло мандаринами, а на столе было оливье и шампанское. Она призналась, что главное в празднике — это атмосфера, которую создают его традиционные атрибуты.

«У меня ассоциации с Новым годом исключительно — шампанское, мандаринка, оливье. Все — классика, все, к чему нас приучали в детстве. Этот запах мандаринов — это стопроцентный Новый год», — цитирует певицу Пятый канал.