«Все, к чему нас приучали в детстве»: Бузова рассказала, что будет на ее новогоднем столе
Певица Ольга Бузова нашла нужным рассказать о том, что будет на ее новогоднем столе.
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Певица Ольга Бузова призналась, что до сих пор отмечает Новый год точно так же, как в детстве. Телеведущая перечислила блюда, которые обязательно будут на ее праздничном столе.
Бузова любит встречать Новый год в классическом варианте, как в детстве. В родительском доме звезды пахло мандаринами, а на столе было оливье и шампанское. Она призналась, что главное в празднике — это атмосфера, которую создают его традиционные атрибуты.
«У меня ассоциации с Новым годом исключительно — шампанское, мандаринка, оливье. Все — классика, все, к чему нас приучали в детстве. Этот запах мандаринов — это стопроцентный Новый год», — цитирует певицу Пятый канал.
На Новый год принято загадывать желания, но мало мечтать, нужно что-то делать для их исполнения. Певица уверена: они обязательно сбудутся, если станут целями.
Напомним, ранее Ольга Бузова заявила, что ее утомляет уход за своей внешностью. Звезда отметила, что иногда устраивает себе дни без макияжа, чтобы дать коже возможность отдохнуть от косметики и «задышать полной грудью».