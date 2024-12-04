«Я очень дорожил временем»: Филипп Киркоров рассказал о своем детстве

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что был примерным ребенком. Его слова приводит Пятый канал.

Оказалось, что несмотря на свой нынешний экстравагантный имидж, музыкант в детстве отличался хорошим поведением.

«Я был очень хорошим мальчиком, примерным, отличником, золотым медалистом», — поделился исполнитель.

После подобного высказывания Киркорова журналисты поспешили уточнить у певца, делал ли он какие-либо пакости в школе. В ответ артист заявил, что ничего подобного в его детстве не было, поскольку родители будущей звезды активно гастролировали и он не мог себе позволить подводить их.

«Я так уважал своих родителей, что мне было очень неловко. <…> Я очень дорожил их временем и теми часами, что мы проводили вместе», — признался певец.

Ранее похудевший Филипп Киркоров показал себя до пластики и смены имиджа.