«Я очень дорожил временем»: Филипп Киркоров рассказал о своем детстве
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Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, что был примерным ребенком. Его слова приводит Пятый канал.
Оказалось, что несмотря на свой нынешний экстравагантный имидж, музыкант в детстве отличался хорошим поведением.
«Я был очень хорошим мальчиком, примерным, отличником, золотым медалистом», — поделился исполнитель.
После подобного высказывания Киркорова журналисты поспешили уточнить у певца, делал ли он какие-либо пакости в школе. В ответ артист заявил, что ничего подобного в его детстве не было, поскольку родители будущей звезды активно гастролировали и он не мог себе позволить подводить их.
«Я так уважал своих родителей, что мне было очень неловко. <…> Я очень дорожил их временем и теми часами, что мы проводили вместе», — признался певец.
Ранее похудевший Филипп Киркоров показал себя до пластики и смены имиджа.