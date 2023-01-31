«Я очень боюсь»: едва передвигающаяся Анастасия Волочкова оказалась в медицинском учреждении

На днях в Сети появились тревожные новости. Сообщалось, что Анастасия Волочкова едва передвигается из-за невыносимых болей в тазобедренном суставе. Врачи сделали неутешительный прогноз: если знаменитость не займется лечением, то она рискует стать инвалидом. Видимо, балерина решила прислушаться к совету профессионалов, поэтому в социальной сети она опубликовала снимок, подтверждающий ее нахождение в медицинском учреждении.

Волочкова призналась: ей потребовалось сделать МРТ, однако и тут возникли трудности. Анастасия боится замкнутых пространств, поэтому ей пришлось поискать по всей Москве такую клинику, в которой есть МРТ открытого типа.

«Я очень боюсь замкнутого пространства! Однако я нашла центр эстетической медицины, с директором которого, как оказалось, мы знакомы давно», — высказалась Анастасия.

К слову, поклонники не на шутку обеспокоены здоровьем знаменитости, поэтому попросили ее незамедлительно заняться лечением сустава.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова стала жертвой аферистки. Подробности читайте в этой статье.