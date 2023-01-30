Испытывающая серьезные проблемы со здоровьем Волочкова стала жертвой аферистки

Совсем недавно в Сеть попала информация о том, что Анастасия Волочкова едва передвигается, и виной всему невыносимые боли в тазобедренном суставе. Несмотря на все запреты врачей, балерина планирует 8 февраля провести свой спектакль, на который она ежегодно раздает 20 бесплатных пригласительных билетов. Узнав об этом, мошенница воспользовалась случаем и решила нажиться на имени знаменитости.

По словам Анастасии, аферистка стала продавать попавшие к ней в руки пригласительные. Волочкова пришла в ярость, когда узнала об этом инциденте и в своей социальной сети раскрыла личность воровки.

«Повторю, все пригласительные распространяются абсолютно бесплатно. Я поступаю так уже 20 лет и делаю это от чистого сердца. К сожалению, находятся беспринципные моральные уроды, это такая низость», — высказалась балерина.

Также звезда добавила: она преодолевает сильные боли, готовясь к спектаклю, пока кто-то пытается заработать нечестным способом.

Однако на этом происшествия не закончились. Анастасия пожаловалась и на то, что еще одна женщина поступила нечестным способом: проникнув тайным образом на день рождения знаменитости, она украла у нее роскошные букеты цветов.

Поклонники выразили сочувствие балерине и пожелали, чтобы черная полоса ее жизни скорее закончилась.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла подробности своего самочувствия в эфире передачи «Ты не поверишь». Последние новости читайте в этой статье.