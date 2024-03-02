«Я очень боялась»: Лиза Моряк призналась, что ради нее муж убрал сцену из фильма «Онегин»

7 марта в российский прокат выходит экранизация романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Актриса Лиза Моряк, исполнившая главную роль в картине, рассказала в интервью «7Дней.ru», на что пришлось пойти на съемках фильма.

По признанию Лизы Моряк, режиссер Сарик Андреасян, который также является ее супругом, пошел ей на уступки и ради нее убрал сцену из фильма «Онегин». По сценарию актриса должна была вести под уздцы коня, однако она не смогла этого сделать, поскольку с детства очень боится лошадей.

«Я очень боялась лошадей. Однажды я стала свидетелем, как мою младшую сестру скинула лошадь», — призналась Лиза Моряк, сыгравшая в экранизации Татьяну.

На съемках эпизода из фильма актриса не смогла работать в кадре с лошадью, поэтому режиссер принял решение убрать эту сцену из картины.

«И вот звучит команда: „Камера, мотор!“ — я начинаю двигаться и вижу, как этот конь идет на меня. Он изначально вел себя агрессивно, брыкался. И я сворачиваю налево, меняю траекторию прямо во время дубля. Думала: может, никто не заметит. Но все заметили, и Сарик прокричал: „Стоп!!!“ В итоге лошадь убрали из кадра», — поделилась Лиза Моряк.

Напомним, роль Евгения Онегина в новой экранизации романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» исполнил Виктор Добронравов. Кроме того, в фильме снялись Денис Прытков (Владимир Ленский), Татьяна Сабинова (Ольга Ларина), Владимир Вдовиченков (рассказчик) и другие.

Ранее сообщалось о том, что певец Леонид Агутин рассказал, что написал саундтрек «Мне 225 лет» для фильма «Онегин» Сарика Андреасяна.