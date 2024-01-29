Леонид Агутин рассказал, как создал саундтрек к фильму «Онегин»

Певец Леонид Агутин признался, что написал саундтрек «Мне 225 лет» для фильма «Онегин» Сарика Андреасяна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Атмосфера кино».

По словам артиста, его друг Виктор Добронравов рассказал ему о пожелания режиссера. Тогда музыкант приступил к работе. Конечно, он посмотрел киноленту.

«После просмотра картины и увиденной фантастической красоты исполнения великолепных актеров, у меня моментально возникла идея песни, которая была очень оценена создателями фильма», – поделился Леонид.

Артист отметил, что в тексте песни все рассказывается от лица Александра Пушкина, которому в 2024 году исполняется 225 лет. В пресс-службе подчеркнули, что при создании фильма режиссеры старались минимизировать использование компьютерной графики, чтобы максимально точно передать атмосферу эпохи с помощью декораций и атрибутики.

В картине снялись такие актеры, как Виктор Добронравов, Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие. Фильм «Онегин» выйдет в прокат 7 марта 2024 года.

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