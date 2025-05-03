Сати Казанова объяснила, почему скрывает лицо и имя дочери

Полгода назад певица Сати Казанова впервые стала мамой – знаменитость родила дочь от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Экс-солистка «Фабрики» скрывает от общественности лицо и имя малышки. Новоиспеченная мама заявила, что не будет показывать ребенка до четырех лет.

42-летняя певица рассказала в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света», что они вместе с мужем решили не показывать лицо дочери, пока она маленькая и беззащитная. Сати заверила: это не связано с религией или эзотерикой. Артистка скрывает малышку из-за материнского инстинкта.

«Это не потому, что так принято эзотерически или еще что-то. Это мой инстинкт материнский ее защищать, оберегать и закрывать от общества», — объяснила знаменитость.

Казанова не хочет раскрывать также имя ребенка. По ее словам, оно несет вибрацию человека, и его нужно держать втайне в целях безопасности. Супруги не намерены показывать дочь и оглашать ее имя на протяжении трех-четырех лет. Стефано полностью поддерживает решение Сати защитить малышку от возможного негативного влияния.

Сати вышла замуж за фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Долгое время знаменитость не могла забеременеть, но в прошлом году сообщила, что ждет малыша. Артистка родила в 42 года без помощи процедуры ЭКО.

Ранее Сати Казанова откровенно высказалась о материнстве. Она поделилась кадрами с маленькой дочерью и раскрыла, как изменилась ее жизнь после рождения наследницы.