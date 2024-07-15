«Я обзавидовался»: Гоша Куценко рассказал о встрече с Леонидом Агутиным

Актер Гоша Куценко отправился на гастроли в Иркутск и случайно встретился с певцом Леонидом Агутиным. Как признался звезда фильма «Любовь-морковь», у него был повод позавидовать коллеге.

Как признался Куценко,в тот день он проводил творческую встречу с поклонниками в центре Иркутска, а у Агутина был запланирован сольный концерт в музее под открытым небом «Тальцы» на берегу Ангары.

«Встретил Агутина, он ехал на концерт. Я обзавидовался», — приводит aif.ru слова Куценко.

Он пообещал еще вернуться в Иркутск и привезти свою семью на Байкал.

Ранее Леонид Агутин выпустил новый клип, в котором высмеял богатых звезд шоу-бизнеса. Новое творение артиста называется «Понты». В клипе снялись Гоша Куценко, Михаил Полицеймако и Александр Гутин.