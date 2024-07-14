«Да, я создавал семью»: Дима Билан дал редкий комментарий о личной жизни

Певец Дима Билан является одним из самых завидных женихов отечественного шоу-бизнеса. 42-летний артист еще не был женат и у него нет детей. Накануне исполнитель хита «Невозможное возможно» выступил на фестивале VK Fest 2024 в Москве и впервые за долгое время заговорил о своей личной жизни, сообщает Пятый канал.

13 июля Дима Билан поразил всех своим выступлением на главной сцене VK Fest 2024. Певец исполнил несколько хитов, поднявшись в небо над зрителями, и сделал несколько сальто. После концерта артист поделился откровением о своей личной жизни с журналистами.

Дима Билан признался, что уже пробовал построить серьезные отношения, однако эта история стала для него болезненным опытом. Певец отметил, что пока не задумывается над созданием собственной семьи.

«Да, я создавал семью. У меня случились кое-какие ситуации в жизни, и я пока не думаю об этом [о создании семьи]. Бывает разный опыт, счастливый и не очень. Вот второй вариант меня коснулся. Больше ничего сказать не могу», — заявил Дима Билан.

В 2019 году Дима Билан дал большое интервью, в котором рассказал о личных переживаниях. Певец состоял в отношениях с девушкой, которая забеременела от него двойней. Однако позднее у возлюбленной случился выкидыш. Вторая попытка завести ребенка также не увенчалась успехом. После пережитого пара рассталась.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан спровоцировал слухи об отношениях с победительницей проекта «Новая Фабрика звезд» Гузель Хасановой.