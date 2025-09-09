«Я обязательно вам сообщу»: певица Алсу заговорила о переменах в жизни после скандального развода

Певица Алсу раскрыла, как изменилась ее жизнь после скандального развода. В беседе с mk.ru артистка призналась, что чувствует себя счастливой и живет «свою лучшую жизнь», а также высказалась на тему личной жизни.

Пережив расставание с мужем, исполнительница хита «Зимний сон» вернулась к гастролям: «Я очень счастлива, что у меня есть концерты. Люди приходят, поют, танцуют». Болезненный опыт явно пошел Алсу на пользу: она заметно похорошела. По словам певицы, она активно занимается спортом и уже видит результаты.

«За последний год у меня кубики на животе появились. Я занимаюсь практически каждый день. Тренируюсь сама: упражнения на пресс, отжимания… Плюс занимаюсь различными видами спорта: падел, гольф… К питанию тоже подхожу ответственно. Месяц жила без кофе и сахара. Хотела провести такой эксперимент над собой. Мне понравилось: очень хорошо себя чувствовала все это время», — поделилась Алсу.

Артистка заверила: на данный момент она полностью довольна своей новой жизнью.

«Изменения в моей жизни, естественно, положительные. Я сейчас очень счастлива и довольна собой. Можно сказать, что проживаю свою лучшую жизнь», — заявила певица.

Что касается личной жизни, то Алсу призналась: она не обделена мужским вниманием, но новый избранник у нее пока не появился.

«Когда будет, я сообщу вам обязательно», — заключила знаменитость.

Напомним, в 2024 году Алсу пережила расставание с мужем после 18 лет брака. В конце мая певица неожиданно подала на развод с Яном Абрамовым, несмотря на наличие троих общих детей. По слухам, причиной разрыва стали измены бизнесмена, а одной из предполагаемых разлучниц назвали Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее пережившая развод Алсу заговорила о следующей свадьбе. Артистка призналась, что выбрала бы для торжества элегантное подвенечное платье.