«Сегодня у меня совершенно другой вкус»: певица Алсу рассказала о следующей свадьбе

Певица Алсу призналась, что на следующей свадьбе будет в элегантном подвенечном платье. О своих вкусах она порассуждала в беседе с «7Дней.ru» во время музыкальной премии.

Исполнительница после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым стала чаще выходить в свет, выступать на сцене и говорить о личной жизни. Она не скрывает, что принимает ухаживания от мужчин. И не исключает того, что еще раз свяжет себя узами брака. Журналисты поинтересовались, какой наряд она выбрала бы для себя в этот раз.

Певица много лет сохраняет стройную фигуру, поэтому легко влезла бы в свое первое свадебное платье. Но она дала понять, что не хочет выбирать подобный фасон.

«Тогда в юности, в молодости мне хотелось быть принцессой. У меня было такое корсетное платье с пышной юбочкой. Сегодня у меня совершенно другой вкус. Что-то более сдержанное, более элегантное», — высказалась Алсу.

Ранее мы писали о том, что певица Алсу ответила на слухи о пластических операциях. Она показала свое лицо без макияжа и фотошопа, попросила близко снять ее глаза и продемонстрировала, что там нет никаких шрамов от хирургического вмешательства.