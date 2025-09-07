«Егор, ты не прав»: в конфликт Крида и Мизулиной вмешался губернатор

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев внезапно вмешался в конфликт, разгоревшийся между Егором Кридом и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он попросил рэпера приехать к нему для личной беседы.

«Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав», - обратился чиновник в своем Telegram-канале к исполнителю хита «Девочка с картинки».

Федорищев пригласил Крида приехать к нему в гости в Самарскую область, чтобы поговорить о произошедшем конфликте. При этом губернатор подчеркнул, что не предлагает рэперу выступить с концертом, так как сейчас «не время и не место».

Напомним конфликт разгорелся из-за танцевального номера на концерте Крида в «Лужниках», в ходе которого девушки танцевали на пилоне, а одна из них позже целовалась с артистом на сцене и это транслировали крупным планом на большом экране. Мизулина обвинила Крида в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, так как на концерт продавались билеты детям от 12 лет.

Егор Крид молчать не стал и в ответ назвал Мизулину «городской сумасшедшей», в поведении которой видит «симптомы психически-больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины».