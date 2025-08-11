«Я объявила, что буду делать аборт»: певица Анастасия могла так и не стать матерью

Певица Анастасия Минцковская призналась, что могла так и не стать матерью. В интервью Экспресс газете экс-супруга певца Юлиана рассказала, как едва не сделала аборт.

Исполнительница хита «Королева золотого песка» познакомилась со своим будущим мужем на втором курсе Щукинского училища. Избранником Анастасии стал инженер Алексей Минцковский. Пара поженилась, когда будущей артистке было всего 18 лет. Вскоре девушка узнала о беременности, которая оказалась незапланированной — ей нужно было продолжать учиться. И тогда певица решилась на аборт.

«Когда я вернулась с гастролей и пошла к врачу, выяснилось, что у меня восемь недель беременности. А впереди — третий курс и диплом. Я объявила однокурсникам, что буду делать аборт. Врач меня предупредил, что после этого я не смогу больше иметь детей. «Никакого аборта! — принялся переубеждать меня Женька Бондаренко, который теперь Воскресенский. — Роди для меня! Я воспитаю твоего ребенка»», — поделилась Анастасия.

Ключевую роль в принятии артисткой решения сыграл ее педагог Юрий Катин-Ярцев, сыгравший Джузеппе в «Приключениях Буратино».

«За советом я обратилась к Катину-Ярцеву. «Что ты сомневаешься, дурочка? Конечно, рожай! — сказал он. — Пока ты учишься, сделать это гораздо проще. А если ты родишь в театре, у тебя тут же все роли стибрят». И я прислушалась к его мнению. В Щуке мне сделали персональный график обучения, позволявший днем отлучаться домой и кормить дочку», — рассказала певица.

В результате в 1985 году у Анастасии и Алексея Минцковских родилась дочь Анна. Артистка признается: «О свадьбе мы с Лешкой даже не думали. Но, когда мой животик стал заметным, его мама, Маргарита Федоровна, заставила нас пойти в загс. И наша Нюська родилась уже в законном браке».

