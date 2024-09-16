«Я обожаю»: Светлана Дружинина назвала своих любимых актеров

Народная артистка РФ Светлана Дружинина на пресс-конференции, посвященной проведению XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Киновече», перечислила своих любимых актеров. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению режиссера, одними из самых талантливых артистов являются Евгений Евстигнеев, Николай Рыбников, Наталья Гундарева и Инна Чурикова.

«Евстигнеев, я обожаю Наталью Гундареву. Я очень люблю Николая Николаевича [Рыбникова], я очень люблю Инну Чурикову, которая у нас тоже играла. Вот те люди, которых я могу у себя на экране увидеть и поблагодарить их за то, что они у меня снимались. Потрясающе совершенно сработал Володя Коренев», - поделилась Дружинина.

Таким образом артистка ответила на вопрос, кого из актеров она может назвать гениальными. Знаменитость уточнила, что это очень широкий и неконкретный вопрос. Она добавила, что гениальный человек непостоянен.

«Гениальный человек может в один момент быть на высшей стадии своих возможностей, а может вдруг однажды поскользнуться и быть совершенно неузнаваемым», — заявила кинематографист.

Ранее Светлана Дружинина опровергла информацию о своем тяжелом недуге и госпитализации.