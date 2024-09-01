«Будем жить долго»: Светлана Дружинина вышла на связь через неделю после слухов о тяжелой болезни

Актриса Светлана Дружинина опровергла информацию о своем тяжелом недуге и госпитализации. 88-летняя звезда фильма «Девчата» с досадой заявила, что фейки стали транслировать по центральному телевидению.

«Мы живем в очень многоликое время, множество информации буквально падает на нас со всех сторон. Фейки ожидают нас повсюду - особенно неприятно, когда неверную информацию вещают с центральных каналов», - заявила актриса в своем блоге, который она временно перестала вести после появления слухов о болезни.

27 августа СМИ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у Светланы Дружининой. Якобы у актрисы обнаружили пневмонию и рак легких, поэтому она была экстренно госпитализирована. Дружинина практически сразу вышла на связь и опровергла госпитализацию, однако, как заметило издание Kp.ru, в Оренбург на кинофестиваль «Восток-Запад» вместе с мужем оператором Анатолием Мукасеем не полетела.

«Будем жить долго и счастливо! Здоровья и Победы над всеми врагами», - сказала Дружинина в новом обращении, записанном 1 сентября.

Ранее муж Светланы Дружининой также назвал глупостью новости о госпитализации актрисы.