«Я обожаю детей»: жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук сделала заявление о пополнении в семье

Накануне состоялась премьера второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. В эфире программы «УТРО.ТНТ» жена телеведущего Катерина Ковальчук, которая также снялась в картине, рассказала о съемках и сделала неожиданное заявление о пополнении в семье.

Катерина Ковальчук отметила, что в новом сезоне «Гусара» будет «гораздо больше экшн-сцен, исторических фрагментов из прошлого, новых героев, очень интересных линий». По словам актрисы, они с главной героиней сериала во многом похожи, но отличаются тем, что артистка более мягкая и нежная. Супруга Гарика Харламова также назвала «важным моментом» то, что в новом сезоне ее героиня станет мамой.

«Моя героиня во втором сезоне становится мамой, это очень важный момент, я считаю. <…> Мы очень похожи с моей героиней Катей, но, я бы сказала, главное отличие в том, что я более мягкий человек, нежный, добрый. Она, конечно, тоже открытая, хорошая девчонка, но более жесткая», — поделилась Катерина Ковальчук.

Актриса также высказалась о пополнении в семье. Катерина Ковальчук призналась, что любит детей и всегда мечтала о ребенке.

«Я всегда хотела детей. Я обожаю детей. У меня три племянницы и три племянника. По-моему, я уже двоюродная бабушка. Моим некоторым племянникам уже по 23 года. Я даже какое-то время работала нянечкой в детском саду… Я люблю детей, и дети меня тоже», — заявила знаменитость.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились в 2021 году на съемках первого сезона сериала «Гусар», в котором сыграли главные роли. 6 августа этого года пара поженилась.

«Я рада, что мы поработали вместе, потому что хочу сказать, что Гарик гениальный артист, я его фанатка… На самом деле, он блестяще исполняет свою роль в „Гусаре“», — призналась актриса.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук повторно сыграли свадьбу на сцене Comedy Club.