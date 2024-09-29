«Горжусь!»: Катерина Ковальчук заявила, что счастлива оказаться на сцене Comedy Club с супругом

Катерина Ковальчук заявила, что была счастлива оказаться на сцене Comedy Club вместе с супругом.

В новом выпуске шоу юмористы решили пошутить над Гариком Харламовым и повторить его свадебную церемонию прям во время съемок. Но перед этим Павел Воля вывел на большой экран фотографию с торжества, на которой звездная пара запечатлена у алтаря. На этом снимке Катерина улыбалась в отличие от Гарика, так как он вел себя более сдержано. Воля обратил на это внимание и пошутил, что именно так выглядит лицо человека, который женится уже в третий раз

После этого Ковальчук предложили выйти на сцену и присоединиться к супругу, чтобы провести повторную шуточную церемонию, которую будет вести Марина Кравец. Катерина даже выглядела, как невеста: она вышла в белоснежном костюме с юбкой и туфлях. Девушка поделилась, что ей было приятно впервые оказаться на сцене большого юмористического шоу вместе с супругом.

«Наши ноги вместе с моими любимыми туфлями на этих фото, увы, будут обрезаны, но это ничто по сравнению с тем, что я впервые стояла на сцене Comedy Club, да еще и за руку с мужем. Горжусь!» — заверила Ковальчук.

Харламов же отметил, что девушка теперь стала главной частью его жизни, чему он безмерно рад.

«Ну что, теперь ты моя, моя половинка дома», — заявил шоумен.

Ранее мы писали, что Катерина Ковальчук раскрыла, чем ее удивляет Гарик Харламов.