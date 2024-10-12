«Я обкладывалась мужчинами»: Саша Зверева рассказала о жизни в США

Певица Саша Зверева рассказала, как устроила жизнь после переезда в США. Об этом сообщает The Voice.

Исполнительница хита «Солнышко в руках» Саша Зверева еще в 90-е переехала в США. Знаменитость привыкла к жизни в новой стране и даже нашла мужа-американца. По словам знаменитости, первое время после переезда в Америку ей приходилось нелегко.

«Ты въезжаешь в новые апартаменты — как тебе обставиться мебелью? Как позвонить в новой стране в какой-нибудь банк и договориться, если ты не говоришь на этом языке идеально? Я для этого обкладывалась мужчинами. Ну, в хорошем смысле», — заявила она.

Зверева рассказала, что многие из тех, кто ей помогал, надеялись на романтические отношения с певицей.

Напомним, экс-солистка группы «Демо» замужем с 2020 года за американцем Дэном Уолбраном. В июне 2020 года у них родился сын Себастьян.

Ранее мы писали о том, что Саша Зверева вернулась из США в Россию ради заработков.