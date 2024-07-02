Экс-солистка «Демо» Саша Зверева вернулась из США в Россию ради заработков

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вернулась из США в Россию ради заработков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Певица Саша Зверева еще в 2015 году переехала жить в США, где она познакомилась со своим мужем Дэном Уолбраном. Зверева пыталась запустить свои курсы для беременных в Америке, однако большого количества желающих там не набралось. Тогда певица решила искать клиентов в России.

Как сообщают журналисты, на родине Зверева проведет однодневный ретрит, который обойдется участникам в 35 тысяч рублей. Место проведения ретрита держится в секрете, однако известно, что он пройдет в Подмосковье. Зверева обещает, что участники духовной перезагрузки получат автографы певицы и смогут купить ее книгу.

Интересно, что журналисты обнаружили у знаменитости долг в России перед налоговой в 62 тысячи рублей.

Ранее мы писали о том, что экс-солистка группы «Демо» раскритиковала российских врачей.