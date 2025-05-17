«Я обижена на Наташу»: актриса Селезнева отреагировала на слухи о домогательствах Гайдая

Известный советский режиссер Леонид Гайдай ушел из жизни более 30 лет назад, но разговоры о нем не прекращаются до сих пор. Несколько лет назад Наталья Варлей обвинила народного артиста СССР в домогательствах. Еще одна муза мастера Наталья Селезнева рассказала, правда ли Гайдай приставал к звезде «Кавказской пленницы».

Наталья Селезнева вспомнила, как находилась в составе небольшой группы в Греции, в которую входил и Гайдай. Однажды режиссер в один из вечеров постучался в номер актрисы. В этот момент нее все внутри перевернулось — Наталья подумала, что Леонид идет к ней приставать.

Гайдай все же вынудил актрису открыть номер. Тогда каждому участнику группы раздали по ящику коньяка, и просьба режиссера была совершенно далека от приставаний. Оказывается, Леонид стучался к Наталье, чтобы попросить алкоголь. И тогда у звезды отлегло от сердца.

«Я думала, что будете ко мне приставать». Гайдай, улыбнулся и ответил на это: «Наталья, запомни, рожденный пить, приставать к женщинам не может», — поделилась воспоминаниями знаменитость в эфире программы «Малахов».

Эта история навсегда запомнилась Селезневой. Актриса подтвердила, что режиссер любил выпить, повеселиться, но она опровергла слухи о его приставаниях к женщинам. «Притязания к женщинам — никогда! Вот почему я обижена на Наташу — так не делают», - заключила она.

Напомним, 10 мая ушла из жизни вдова Гайдая Нина Гребешкова. Актриса прожила с ним в браке 40 лет, и их союз был непростым.