Ревность, воспитание дочери, смерть мужа: что пережила вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова

10 мая в возрасте 94 лет ушла из жизни вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Актриса прожила в браке с режиссером фильма «Бриллиантовая рука» 40 лет, но в этом союзе ей пришлось пережить многое. О том, как сложилась судьба артистки, рассказывает Kp.ru.

Нина Гребешкова была одной из наиболее ярких актрис советского кино, на ее счету более 80 ролей, среди которых «Сказка о потерянном времени», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и другие. Всесоюзную известность получила именно благодаря работам в фильмах мужа.

Актриса и режиссер учились вместе на одном курсе во ВГИКе и поженились в 1953 году. Нина Гребешкова признавалась, что им с супругом пришлось пройти через многие испытания. Так, в начале семейной жизни они жили «страшно бедно», а еще одной проблемой была ревность Леонида Гайдая.

«Я это чувствовала. Я говорливая, а он молчун, всегда слушал. И если видел, что у кого-то ко мне явный интерес, то молча переживал. <…> Хотя он был очень увлекающимся. Любил всех своих героинь — наслаждался эксцентричностью Селезневой, прелестью Варлей. И я не ревновала», — делилась Нина Гребешкова.

Звезда советского кино не скрывала, что жить с режиссером было тяжело. Нина Гребешкова была вынуждена тянуть на себе весь домашний быт, заниматься воспитанием дочери и терпеть непростой характер мужа: «Жить с ним было нелегко. Трудный человек. <…> Он же никогда не скандалил, а просто замыкался в себе. Молчал. А я гадала, что же случилось…»

19 ноября 1993 года Леонид Гайдай ушел из жизни в результате тромбоэмболии легочной артерии. Нина Гребешкова признавалась, что всегда скучала по супругу: «Не было ни дня, когда я не вспоминала бы о нем».

Рассуждая о своей жизни, актриса отмечала, что чувствует себя счастливой, несмотря ни на что: «Я — долгожитель. Наверное, это потому, что была очень счастливым человеком. И свое счастье я понимала и ценила».

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