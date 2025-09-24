«Я обид не держу»: Рубальская рассказала об отношениях с Пугачевой

Поэтесса Лариса Рубальская рассказала, в каких отношениях была с певицей Аллой Пугачевой. По ее словам, исполнительница не звала в авторы и не проявляла интерес.

Подробности узнал StarHit.

Рубальская рассказала, что «раза два от силы» общалась с певицей.

«Она не звала меня к себе в авторы. Время было, когда прям у меня выходила песня за песней, все звезды их пели и поднимались с ними. Она никогда не проявляла интерес ко мне, так тоже бывает, у всех разный вкус. Я обид не держу, у меня же все получилось в любом случае, у меня все нормально», - поделилась поэтесса.

Рубальская поблагодарила певицу Ирину Аллегрову и артиста Александра Малинина. По ее словам, музыканты помогли подняться.

Также автор хитов поделилась мнением о певце Аврааме Руссо. Она сказала, что даже не помнит такого человека и не узнает, если увидит.

«Это какое-то недоразумение… Я не понимаю такую личность», - сказала Рубальская.

По словам автора, Руссо «пришел, немножко помахал и исчез». Рубальская говорит, что певец пролетел мимо нее «как божья коровка».

В том же интервью поэтесса сообщила, что Аллегровой не будет на ее 80-летии после отказа от песни.