Рубальская заявила, что Аллегровой не будет на ее 80-летии после отказа от песни

Поэтесса Лариса Рубальская назвала имя звезды, которой не будет на ее юбилейном концерте. Напомним, что артистке 24 сентября исполнилось 80 лет. В интервью Kp.ru именинница призналась, что на мероприятии не будет Ирины Аллегровой.

По словам Рубальской, на празднике будут «все звезды», но одна присутствовать не будет.

«В моем юбилейном концерте будут все звезды, кроме Аллегровой», – заявила она.

Лариса Алексеевна призналась, что певица была той, на кого она в последний раз «поднимала голову». Оказалось, что у автора песни есть обида на исполнительницу. А всё из-за композиции, которая принесла Аллегровой огромную популярность.

«Она много раз говорила, что не хочет петь мою „Угонщицу“, мол, эту песню терпеть не может. Хотя она стала хитом и принесла ей славу. У нее другое мнение», — объяснила поэтесса.

Напомним, что ранее в СМИ писали о напряженных отношениях между женщинами. Так, в 2022 году Рубальская публиковала в соцсетях отрывок с выступления Аллегровой. Тогда зрители просили артистку спеть «Угонщицу», а она ушла со сцены. Автор песни написала: «Вот так. Не хочешь петь „Угонщицу“ — уходи». Однако позже ролик удалила.

Ранее мы писали о том, что Лариса Рубальская отдала свою песню из репертуара Аллы Пугачевой Филиппу Киркорову. Он споет хит на юбилейном концерте.