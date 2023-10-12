«Я обеспечен работой»: Александр Васильев заговорил об источниках дохода

Александр Васильев рассказал, что его лишили работы в России из-за «заказа», об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Мадонна Мур».

Историк моды рассказал, что работы в России для него сейчас не осталось. В настоящий момент Васильев находится в Тбилиси, куда он приехал вместе со своей школой моды. Говоря о причинах отсутствия работы в России, Васильев заявил, что считает кампанию против него «заказом» со стороны влиятельной женщины.

«Думаю что это индивидуальный заказ, потому что в каких-то городах очень даже я приветствуюсь, а в каких-то мне говорят "не надо нам никакого Васильева, подавайте нам мертвого Зайцева или Юдашкина". Какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти мстит мне», — признался он.

При этом Васильев отметил, что он не уезжал из России навсегда. Историк моды регулярно живет в Москве.

«Я живу на разные страны, у меня квартира в Москве, дом в Зеленоградске. Жить и работать — разные вещи», — объяснил он.

По словам Александра Васильева, сейчас у него много работы за рубежом. Скоро пройдут выставки в Праге, Латвии и Литве.

«У меня много выступлений в разных странах, после Тбилиси я полечу в Париж, дальше выступление в Варшаве. Так что дел много», — рассказал он.

Ранее мы писали об обиде Лолиты на Александра Васильева, который раскритиковал ее стиль.