«Я не нравилась себе»: Ляйсан Утяшева пожаловалась на затяжную депрессию

Ляйсан Утяшева всегда была откровенна с публикой. В социальной сети спортсменка нередко делится историями о своем похудении и об отношениях с супругом. На этот раз знаменитость рассказала о борьбе с комплексами.

По словам телеведущей, когда-то она настолько себе не нравилась, что у нее началась затяжная депрессия. Исправить свою внешность гимнастка пыталась при помощи нанесения косметики и стильной одежды, но повлиять на самоощущения не получалось. Так продолжалось до тех пор, пока супруга Воли не пообщалась с одним ученым, который сказал ей правильные слова: «Можно сколько угодно красить это лицо, но если ты не нравишься себе голая в зеркале, то ты себя не обманешь».

После этого высказывания девушка начала работать над своей фигурой.

История, рассказанная Ляйсан, замотивировала подписчиц заняться собственным телом. Однако звезда поспешила всех предупредить: неосознанный подход к спорту может только ухудшить состояние здоровья. Вот почему Утяшева крайне обеспокоена за судьбу фолловеров.

«Ошибок бывает очень много. Девочки с грыжами качаются или не всегда понимают, качают ли они ягодицы или делают это спиной. Мне стало тревожно», — высказалась знаменитость.

В конце рассуждений спортсменка анонсировала свой курс по коррекции фигуры.

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