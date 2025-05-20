«Рожать сама уже не планирую»: Буланова заговорила о третьем ребенке от суррогатной матери

Певица Татьяна Буланова призналась, что готова воспользоваться услугами суррогатной матери для рождения третьего ребенка. Однако она ждет, пока ее муж Валерий Руднев примет решение. Об этом сообщает Пятый канал.

Свадьба Булановой и Руднева состоялась в 2023 году. Торжество прошло довольно скромно по меркам шоу-бизнеса, и на него были приглашены только самые близкие люди пары. Из-за большой разницы в возрасте – бизнесмен моложе певицы на 19 лет – многие считали, что этот союз долго не продержится. Но супруги спустя два года даже не думают разводиться. Напротив, они хотят расширить семью.

Татьяна призналась, что не против третьего ребенка. Однако она не настаивает и не давит на молодого мужа. Только когда он будет готов, они начнут рассматривать этот вопрос серьезно. Пока Буланова уверена в одном – сама рожать она не будет.

«Я рожать сама уже не планирую, а есть на это все-таки суррогатное материнство и так далее. Это абсолютно прерогатива Валерия, его решение будет. Как он будет готов, то тогда все, наверное, будет и организовано», - заявила артистка.

Ранее Татьяна Буланова рассказала об экстремальном способе похудения.