«Выживаем»: певец Михаил Муромов раскрыл размер своей пенсии

Певец Михаил Муромов раскрыл размер своей пенсии и рассказал, как выживает на эти деньги. Исполнитель знаменитого хита «Яблоки на снегу» в беседе с NEWS.ru сообщил, что получает чуть больше 12 тысяч рублей.

«Пенсия моя составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц. Надбавок нет никаких — получаю авторские в РАО, это считается приработком и поэтому сняты все дотации. Сумму оглашать не буду — смешная, копеечная», — признался 74-летний артист.

Муромов уточнил, что не жалуется на жизнь и благодарен за то, что имеет.

«Но я не жалуюсь, никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем. Спасибо, родина», — добавил певец.

Причиной такой скромной пенсии без дополнительных надбавок является его членство в Российском авторском обществе (РАО), так как авторские отчисления считаются приработком. Также артист пояснил, что у него нет званий заслуженного или народного артиста, которые дают право на доплату, а на платные концерты его давно не приглашают.

