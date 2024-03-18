«Я никуда не уезжал»: Иван Ургант сделал заявление об эмиграции из России

Актер и телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике. Корреспонденты спросили у шоумена, надолго ли он приехал в Россию. В ответ Иван Ургант заявил Life.ru, что никуда не уезжал из страны.

«Я из России никуда не уезжал», — сказал телеведущий.

18 марта в Театре сатиры в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, актером и режиссером Александром Ширвиндтом. Среди присутствующих был Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе.

Телеведущий поделился историей знакомства с художественным руководителем Театра сатиры.

«Все началось с поцелуя. Я этот поцелуй запомнил навсегда. Я целовал живой памятник. Как потом очень точно заметил Александр Анатольевич, он называл этот процесс „подставлять свою старческую щечку“», — рассказал Иван Ургант.

Шоумен также отметил умение Александра Ширвиндта шутить.

«Мне просто было важно, чтобы он был. Он стоял — я смеялся. Он ничего не делал, я все равно смеялся, мы все смеялись», — признался телеведущий.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Как сообщалось, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. В период с 2000 по 2021 год артист занимал должность художественного руководителя Театра сатиры в Москве.

Ранее мы писали о том, что Иван Ургант вернется на экраны ТВ с главной ролью в фильме Николая Солодникова «Во сне ты громко плакал».