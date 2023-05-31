«Я никуда не уеду»: Диана Арбенина осталась верна слову, которое сказала больше года назад

Певица Диана Арбенина осталась верна слову, сказанному в апреле 2022 года. Ее высказывания касались отъезда из России: она обещала не эмигрировать в другую страну.

Однако в Сети появились слухи, что Арбенина все-таки уехала за границу. На это артистка заявила, что «не комментирует фейки». Она предположила, что тем самым «развязала руки» разным Telegram-каналам, которые пытаются «дурить народ».

«Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой», - сказала Арбенина изданию ТАСС.

Певица назвала происходящее со страной «огромной трагедией» - будучи гражданкой России, она разделяет с остальными россиянами сложившуюся ситуацию.

«Хватить пытаться дурить людей, займитесь делом», - обратилась она к СМИ, призвав не нагнетать «в погоне за хайпом и заголовками» и «не выдавать желаемое за действительное».

Перед заявлением Арбениной были отменены несколько концертов в разных городах России. Некоторые выступления, по обещаниям организаторов, состоятся.

Ранее мы писали, что Арбенина повредила позвоночник, упав с лестницы.