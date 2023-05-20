16:02, 20 мая 2023
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Диана Арбенина травмировала позвоночник, упав с лестницы
Диана Арбенина повредила позвоночник и отменяет концерты: подробности случившегося.
Концерт Дианы Арбениной в Бишкеке отменен в связи с травмой позвоночника певицы. Дело в том, что артистка поскользнулась в своем доме и упала с лестницы.
«Ходить пока не могу. Концерт в Бишкеке завтра не одолею. Простите, пожалуйста. Мы обязательно приедем, как только я в буквальном смысле встану на ноги. Обнимаю всех!» — сообщила поклонникам Арбенина в своем Telegram-канале.
Отмечается, что концерты Арбениной и группы «Ночные снайперы», которые должны были пройти в мае в трех городах Узбекистана (Ташкенте, Самарканде и Бухаре), тоже отменены. Новые даты не сообщаются.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Дианы Арбениной
Автор:Галина СьюТеги: