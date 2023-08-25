«Я никого не осуждаю»: Дима Билан высказался о скандале Славы и хирурга Тимура Хайдарова

Дима Билан пожелал удачи Славе и Успенской, участвующим в суде с Хайдаровым, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам певца, он знаком со скандалом вокруг Хайдарова, но никого не осуждает. Когда-то самому Билану предлагали прибегнуть к пластической хирургии, но он отказался.

«Это их решение. Удачи им, пусть все будет классно. Пока ты находишься на стороне наблюдателя — ты можешь посмотреть на все ошибки. А потом понимаешь: вот это я точно не буду делать, или это», — рассказал певец.

Напомним, скандал со Славой и Тимуром Хайдаровым разгорелся после неудачной операции знаменитости. Певица жаловалась на шрамы и долгий восстановительный процесс. К ее обвинениям присоединилась и Любовь Успенская. Позже знаменитости призвали объединяться других пациенток, пострадавших от рук Хайдарова в инициативную группу. В итоге был подан коллективный иск.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров публично обратился к Хайдарову после громкого скандала. Поп-исполнитель попросил прощения у хирурга за то, что не соблюдает диету. Об этом певец публично рассказал в своей соцсети. В личном блоге Киркоров поделился видео из самолета, во время которого он обратился к Тимуру и рассказал о съеденных шоколадных конфетах.