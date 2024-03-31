«Я никого из семьи не уводила!»: Ксения Бородина жестко ответила всем хейтерам

Ксения Бородина заявила, что искренне не может понять, откуда у нее такое количество негативных комментариев в соцсетях. В беседе с Ляйсан Утяшевой в рамках шоу «Дерзкая готовка» блогерша заявила, что никогда никому не желала зла и добивалась всего только своими силами.

«Вот по-хорошему, я никогда не жила с папиками, я никого не уводила из семьи, я не родилась какой-то супермажоркой, какой-то крутой. Я же сама пробивала свой путь и всего добилась», – разоткровенничалась Бородина.

Ксения даже обсуждала эту тему со своей подругой, которая работает в пиаре. В ответ девушка сказала, что во всем виноват непростой характер звезды «Дома-2», а именно ее прямолинейность.

«И она мне говорит: «Ты очень категорична, люди этого не любят. Люди любят мягкость, когда ты извиняешься, когда ты податлива, глупа, часто ошибаешься и признаешь свою вину. А у тебя либо черное, либо белое», – пояснила телеведущая.

При этом знаменитость отметила, что многие другие блогеры поступают наоборот: они всегда хотят, чтобы публика их жалела.

«Мне это несвойственно. Я всю жизнь, если мне давали пощечину, вставала и шла дальше», – резюмирует Бородина.

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