«Я никогда там не была»: телеведущая Алена Водонаева улетает из России

Бывшая участница шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева собирается покинуть Россию. 41-летняя звезда отправится в Стамбул.

«13 и 14 ноября мы с мамой будем в Стамбуле. Я никогда там не была. Этот город — мечта», — цитирует телеведущую портал «ДНИ.РУ».

Интересно, что звезда ранее не посещала Стамбул, с которым у России налажено авиасообщение. Наверняка такая возможность была у знаменитости.

На данный момент Водонаева ищет человека, который бы ей рассказал о достопримечательностях города. Звезда собирается вместе с гидом посетить несколько знаковых мест Стамбула.

Ранее Алена Водонаева разозлилась из-за плачущего ребенка в ресторане. Недавно блогерша решила поужинать в ресторане. Однако насладиться вечером ей помешал орущий ребенок за соседним столом. Водонаева возмутилась поведением малыша и высказала свое мнение об этом в микроблоге.

Также блогер признавалась, что любит мужчин помоложе, и ее тянет к 30-летним. По ее словам, молодые возлюбленные дают ей энергию.