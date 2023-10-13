Алена Водонаева объяснила тягу к 30-летним мужчинам

Блогер, экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что не видит ничего плохого в отношениях с 30-летними мужчинами. Она назвала их ровесниками и заявила, что молодые мужчины дают энергию.

Об этом блогер рассказала в интервью изданию Hello.

«Молодые мужчины дают энергию. Мне 40 лет, и 30-летние мужчины для меня — это ровесники», - призналась Водонаева, отметив одинаковый интеллектуальный уровень и похожую степень ответственности.

Сравнивая молодых с теми, кому за 40, блогер говорит: они меньше заточены на духовность, этикет и хорошие манеры, не такие чувствительные. Она напомнила, что ровесники росли в 90-е годы, «когда нужно было выживать». Если такой человек станет «тыкать официантам» или курить при дамах, Водонаевой неинтересно, сколько он зарабатывает.

На вопрос о том, кто бы мог составить ей пару, блогер отвечает, что это либо равносильный партнер или человек выше по социальному статусу, либо молодой человек.

В декабре 2022 года сообщалось, что Водонаева встречается с мужчиной, которому 23 года.