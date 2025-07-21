«Я никогда так не ревела»: беременная Агата Муцениеце вышла на связь после гендер-пати

Беременная актриса Агата Муцениеце и ее возлюбленный Петр Дранга узнали пол будущего ребенка. В личном блоге звезда сериала «Закрытая школа» поделилась эмоциями после гендер-пати и призналась, что еще «никогда так не ревела от счастья».

В минувшие выходные Агата Муцениеце и Петр Дранга устроили гендер-пати в кругу близких и друзей. 36-летняя артистка опубликовала в соцсети трогательные кадры с вечеринки, на которых можно было заметить также ее 12-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию от брака с Павлом Прилучным. Актриса в белом платье на тонких бретельках выглядела счастливой и умиротворенной. Звезда «Закрытой школы» призналась, что уже давно не испытывала таких теплых эмоций.

«Я от переизбытка эмоций почти не спала. Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом. Пишу и опять реву! Спасибо, жизнь! Спасибо человеку, который изменил мою жизнь и снова заставил поверить», — высказалась Агата Муцениеце.

В Сети предполагают, что артистка и аккордеонист ждут дочь. Сама Агата Муцениеце пока никак не комментировала результаты гендер-пати. Этот ребенок станет для актрисы третьим, а для ее избранника — первым.

Напомним, пару заподозрили в романе в декабре 2024 года: они не раз выходили вместе в свет, а также проводили вместе семейные праздники. Свои отношения Агата Муцениеце и Петр Дранга официально рассекретили в Новый год. В мае музыкант сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в июне стало известно, что артисты станут родителями.

Ранее появились новые подробности о грядущей свадьбе Агаты Муцениеце и Петра Дранги.