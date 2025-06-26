Венчание, кольцо за 6 млн рублей: появились новые подробности о свадьбе Муцениеце с Петром Дрангой

На днях 36-летняя Агата Муцениеце рассекретила беременность от аккордеониста Петра Дранги. Свадьба запланирована на июль, но пара собирается еще и обвенчаться.

Близкий друг звезды «Закрытой школы» рассказал Kp.ru, что свадьба и венчание пройдут уже совсем скоро, в следующем месяце. Агата находится на пятом месяце беременности, и, чтобы не терять форму, ходит в зал. В кулуарах шоу-бизнеса говорят, что актриса сбавила рабочий темп, но не отказывается от платных съемок на ТВ. По слухам, известное ТВ-шоу заплатило ей 1 млн рублей.

Жители Патриарших видят каждые выходные, как Агата и Петр завтракают в кафе. По их словам, жених и невеста выглядят счастливыми и увлеченно болтают. Однако после совместных посиделок и мероприятий они садятся по разным машинам. Агата по-прежнему живет в четырехкомнатной квартире с дочкой на Речном вокзале.

«Свадьба свадьбой, но они даже не съехались, живут порознь. И разъезжаются в разных машинах после мероприятий», — говорят коллеги экс-жены Павла Прилучного.

Музыкант встал перед возлюбленной на одно колено во время отдыха в Сочи, когда узнал о ее беременности. С помолвочным кольцом на безымянном пальце Муцениеце вышла в свет на Забайкальском кинофестивале. Ювелир Григорий Бакатов считает, что аккордеонист подарил ей изделие за 6,6 млн рублей. Впрочем, у Дранги нет проблем с финансами: артист востребован в театральной сфере и активно пишет музыку к спектаклям.

Напомним, пару заподозрили в романе в декабре 2024 года: они не раз выходили вместе в свет, а также проводили вместе семейные праздники. Свои отношения Агата Муцениеце и Петр Дранга официально рассекретили в Новый год. В мае музыкант сделал актрисе предложение руки и сердца, а 23 июня этого года актриса сообщила о беременности.