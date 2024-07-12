«Я никогда с ним даже не разговаривала»: вторая предполагаемая любовница мужа Алсу прервала молчание

Модель и блогер, владелица собственного бренда одежды Ксения Бурда, которую СМИ назвали «увлечением» мужа певицы Алсу Яна Абрамова, прервала молчание и прокомментировала сообщения. Она заявила на своей странице в соцсетях, что никогда с ним даже не разговаривала.

Бурда привела публикацию издания Popcake, в которой говорилось: «В светских кругах ходят слухи: Абрамов открыто изменял Алсу с другими именитыми персонами. В списке его увлечений были Ксения Бурда и Анастасия Решетова».

Модель призналась, что «не любит обсуждать всякую чушь», и вместе с тем заявила: «Я никогда с ним даже не разговаривала! Ни разу в жизни! И не существует таких денег в мире, за которые бы начала. Это просто невозможно! Я думаю, причины всем видны?»

Бурда добавила, что больше не будет комментировать подобные сообщения «ни в каком ключе».

Модель призвала «жить свою жизнь». «А то так и проживаете свои дни в грязных сплетнях о незнакомых людях», - добавила она. Сейчас Бурда проводит время в Сен-Тропе.

Ранее сообщалось, что Алсу и Решетова пытаются копировать друг друга. Поклонники заметили, что они одинаково ведут соцсети и сделали опрос в один день.