Копируют друг друга: новые публикации Алсу и Решетовой вызвали вопросы у поклонников

Певица Алсу и блогер Анастасия Решетова, которые оказались в центре скандала из-за мужа артистки Яна Абрамова, продолжают копировать друг друга. Поклонники заметили, что девушки не только похожи внешне, но даже соцсети ведут одинаково. Так, они сделали опрос о своих нарядах в один день.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати занимается своим продвижением в соцсетях и публикует разнообразный контент. После скандала с мужем Алсу и обвинениями в том, что именно она стала разлучницей, девушка не ушла в тень, а еще больше стала активничать в личном микроблоге. К примеру, она предложила фанатам оценить ее образ.

Решетова опубликовала две фотографии, на которых предстала в черном и белом платьях. Наряды были элегантные, с цветочным принтом и длинные. Она поинтересовалась, какой бы наряд выбрали для себя подписчики.

В этот же день певица Алсу опубликовала видео, на котором позировала в длинном платье с рюшами в голубом оттенке. Она показала еще несколько нарядов и предложила выбрать самый подходящий.