«Я никогда об этом не слышал»: друг Александра Ширвиндта опроверг наличие у актера внебрачного сына

Спустя год после смерти Александра Ширвиндта выяснилось, что у него есть внебрачный сын. Однако близкий друг актера Андрей Житинкин опровергает эту информацию. В беседе с NEWS.ru режиссер усомнился в словах Натальи Селезневой и заявил, что артист никогда не говорил о внебрачных детях.

Недавно Наталья Селезнева впервые открыто раскрыла, что у Александра Ширвиндта был внебрачный ребенок — Федор Лукьянов. По словам актрисы, звезда советского кино не мог общаться с наследником из-за жены, но тайно помогал ему, а воспитывала мальчика одна мать. Александр Житинкин опроверг эту информацию и отметил, что сам артист никогда не рассказывал о внебрачном ребенке. Режиссер предположил, что Наталья Селезнева лишь слепо поверила пустым слухам.

«Актриса Наталья Селезенева очень внушаема, тут есть доля ее актерского переживания. Я общался с Ширвиндтом много лет и никогда об этом не слышал. Тем более я всегда наблюдал их отношения с Таточкой, и мне казалось, что ему больше никто и не нужен», — заявил Александр Житинкин.

Собеседник издания подчеркнул, что звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» был культурным и образованным человеком и был против любовных похождений.

Напомним, Александр Ширвиндт состоял в браке с Натальей Белоусовой с 1957 года, у пары есть сын Михаил. В начале 1970-х артист актер роман с Мариной Лукьяновой, с которой работал в «Ленкоме». Актриса признавалась: «Мы тогда молодые и яркие были. Влюбилась… И вот плод той любви». Однако артист так и не оставил семью ради возлюбленной.

Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. По официальной версии, причиной смерти актера стала сердечная недостаточность.

Ранее мы писали о том, что Александр Ширвиндт не вписал в завещание внебрачного сына Федора Лукьянова.