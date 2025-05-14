Актер Александр Ширвиндт не вписал в завещание внебрачного сына Федора Лукьянова

Актер Александр Ширвиндт не стал упоминать в завещании внебрачного сына Федора Лукьянова. Сам мужчина до сих пор не комментирует родство с покойным артистом. Подробности выяснил StarHit.

О внебрачном ребенке Ширвиндта проговорился на его похоронах Юрий Назаров. Позже выяснилось, что им является политолог Федор Лукьянов. Он тоже был на прощании с мэтром, хоть и держался поодаль. Подруга Александра Наталья Селезнева рассказывала — худрук Театра сатиры принял сына, хоть и не приводил его в свой дом.

Однако, как оказалось, наследство Федору Ширвиндт все-таки не оставил. Об этом СМИ сообщил источник.

«Имени Федора Лукьянова среди наследников нет», - заявил информатор.

Отметим, что Федор предпочитает скрывать личную жизнь. Когда у него напрямую спросили о родстве с актером, он не стал это не опровергать, не подтверждать.

Ранее появилась информация, что жена Александра Ширвиндта запрещала мужу общаться с внебрачным сыном.