«Я никогда не обманываю своих героев»: Ксения Собчак ответила на обвинения актера Артема Калайджяна

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на обвинения звезды сериала «Непосредственно Каха» Артема Калайджяна в обмане. В своем Telegram-канале знаменитость публично обратилась к актеру и заявила, что никогда не обманывает героев интервью своего YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

По словам Ксении Собчак, своими методами работы она хорошо раскрыла Артема Калайджяна, о чем свидетельствует количество просмотров ролика (более трех миллионов).

«Тем временем, еще раз хочу сказать — я просто честно делаю свою работу, задаю важные вопросы и раскрываю героев. Тот разговор, как мне кажется, раскрыл вас довольно хорошо. И цифры просмотров это подтверждают», — заявила журналистка.

Телеведущая призналась, что хорошо относится к актеру несмотря на то, что его взгляды и юмор ей не близки.

«То, что твои комедии, твой стиль юмора мне категорически не близки, не делают тебя плохим человеком», — подчеркнула Ксения Собчак.

Как утверждает телезвезда, она никогда не обманывала героев интервью. Также Ксения Собчак заявила, что может предоставить доказательства того, что запись разговора с актером велась.

«Но вот чего я не делаю никогда — я не обманываю своих героев. Все исходники, где видно, что ты видел, что идет съемка, а не частный разговор, у меня есть. Если подскажешь конкретный момент — опубликую материал, где это будет видно с нескольких ракурсов», — отметила телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что актер Артем Калайджян признался, что после скандального интервью с Ксенией Собчак больше никому не верит. Звезда сериала «Непосредственно Каха» заявил, что во время беседы телеведущая обманула его, сказав, что камеры не работают. Однако затем актер увидел в ролике якобы не записывавшиеся фрагменты интервью.