Актер из «Непосредственно Каха» раскрыл правду о том, как Ксения Собчак записывает интервью

Сыгравший Серго в фильме «Непосредственно Каха» Артем Калайджян рассказал подробности скандального интервью журналистке Ксении Собчак. Актер признался, что после общения с «блондинкой в шоколаде» никому больше не будет доверять.

При этом интервью, записанное в 2021 году, прошло в дружественной атмосфере, поэтому Калайджян был уверен, что в эфир выйдет добрая беседа.

Актер отметил, что Собчак использовала хитрость, чтобы добыть как можно больше информации. Например, в эфире шоу появились реплики, которые не должны были попасть в выпуск.

«Там был момент, когда мы сидели за столом и нам сказали, что камеры не работают. Но они все равно что-то из этого промежутка вставили», - сказал Калайджян в YouTube-шоу «Дневник Хача».

При этом он подчеркнул, что после записи Собчак сказала много теплых слов, поэтому то, что вышло в итоге в эфир, стало неожиданностью.

«После Собчак понял, что никому нельзя доверять!» - заключил актер.

Ранее журналистка Юния Пугачева заявила, что намерена написать заявление по статье о вымогательстве на Ксению Собчак.